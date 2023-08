Sparen ist möglich Mit 7 Tipps zum günstigen Flugticket

Wer flexibel in puncto Flugzeiten ist, kann einen echten Schnapper machen. Fliegt man am ersten Tag der Sommerferien mit allen anderen nach Mallorca, zahlt man natürlich mehr. Wer kann, fliegt also lieber außerhalb der Ferienzeiten oder wählt etwa den Flughafen im Nachbarbundesland, in dem noch keine Ferien sind.