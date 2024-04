Tastingevents zwischen Reben Mit Bollerwagen und Hex: Weinwandern am Schwarzwaldrand

Beim Namen Kingelberg klingelt's bei Freunden badischer Weine. „Denn Klingelberger ist in der Ortenau die Bezeichnung für einen guten Riesling“, sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI). Warum die Weißweinsorte in der Region so eine Extrarolle einnimmt, erklärt der Experte so: „Baden ist Burgunderland, aber die Ortenau berühmt für seinen Riesling.“