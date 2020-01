Günstig reisen : Mit dem Fernbus durch Europa

Flixbus in London: Der Anbieter ist in vielen Ländern Europas unterwegs. Foto: FlixMobility/dpa-tmn.

Mönchengladbach Europa lässt sich auch ohne Flugzeug, Bahn oder eigenes Auto entdecken, und das ziemlich günstig - mit einem Fernbus. Doch die Busreise kann nicht nur wegen der Fahrzeit unangenehm werden.

Die Tickets erhält man am schnellsten online oder per App. Wer einen günstigen Preis erwischen will, sollte so früh wie möglich buchen. Ein paar Euro lassen sich außerdem sparen, wenn man zu eher weniger beliebten Abfahrts- oder Ankunftszeiten bucht, beispielsweise eine Fahrt mit Ankunft in der Nacht. Ab 19 Euro kommt man so zum Beispiel von Düsseldorf nach Paris.