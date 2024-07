Versicherungsschutz auf Reisen Mit dem Mietwagen gut versichert in den Urlaub starten

Am besten setzen sich Verbraucher schon vor dem Urlaub in Ruhe mit dem Versicherungsschutz auseinander. Rehberg rät, immer eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Sie umfasst alle Schäden, die ein Fahrer selbst fahrlässig verursacht. Am besten wählt man hier eine Versicherung ohne Selbstbeteiligung. Die Police sollte auch Diebstahl, Schäden an Reifen, Felgen, Unterboden und Dach sowie Steinschlag einschließen.