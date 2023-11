Bahn in die Berge Mit dem Zug in den Skiurlaub - Angebote und Tipps

Reiseveranstalter Tui lässt erstmals am 22. Dezember und dann an mehreren Terminen über den Winter wieder den „ Ski Express“ fahren - los geht's in Amsterdam. Der Nachtzug fährt dann via Utrecht, Köln, Bonn, Koblenz und Frankfurt nach Österreich, wo er unter anderem in Innsbruck, im Ötztal, in Zell am See und in St. Anton Halt hält.