Wichtige Notrufnummer Mit der 112 in fast ganz Europa Hilfe herbeirufen

Auch in nicht europäischen Ländern holt die 112 Hilfe nach Unfällen, so zum Beispiel in der Türkei, in Algerien, Südafrika, Südkorea oder Indien. In den USA, Australien und Neuseeland funktioniert die 112 von Mobiltelefonen mit einer europäischen SIM-Karte. Hier wird eine Verbindung zur nächsten Leitstelle hergestellt.