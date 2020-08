Zugreisen : Mit der Bahn entlang der Elbe durch Tschechien

Dresden Der Elbe kann man von Deutschland aus mit dem Zug durch Tschechien folgen - bis zu ihrer Quelle ins Riesengebirge. Ohne Umsteigen geht es nicht, doch auf Schienen erlebt man das Land auf besondere Art.

Apropos Wein, der lagert unter anderem im Chateau Melnik . Der historische Weinkeller ist so sehenswert wie die Innenräume des Renaissanceschlosses in Privatbesitz insgesamt.

Schlossherr Jiri Jan Lobkowicz plaudert salopp über die Besitztümer: „Drei Schlösser in Böhmen, zwei in Frankreich.“ 80.000 Touristen besichtigen sein 4000-Quadratmeter-Reich pro Jahr, 25.000 Weinverkostungen inklusive. „Der Weinabsatz ist gewachsen, die Qualität hat sich verbessert“, sagt Lobkowicz. Tatsächlich überraschen die örtlichen Weine durch ihre Vollmundigkeit.

Mineralwasser to go

Morgens geht es zurück auf die Schienen, nächster Halt: Podebrady . Aus dem Bahnhof heraus stolpert man in den Kurpark. Leises Plätschern von Springbrunnen, blühende Büsche. Der Weg zur Elbe führt an Buchsbäumen vorbei, die zu Kugeln und Dreiecken geschnitten wurden.

Stolz ragt das Schloss von Podebrady am Ufer auf. In dessen Innenhof stieß 1905 ein Wünschelrutengänger auf eine mögliche Wasserader. Tatsächlich brachte eine Bohrung in fast 100 Metern Tiefe eine Mineralquelle hervor. Seither werden in Tschechiens jüngstem Kurort vor allem Herz- und Kreislaufpatienten behandelt. Der Renner sind die Kohlensäurequellbäder. Aus etlichen Quellen im Kurpark darf man eigenhändig Mineralwasser zapfen.