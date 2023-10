Reisen Mit der Bahn zum Flughafen: Wer kommt bei Verspätungen auf?

Um so viele Eventualitäten wie möglich auszuschließen, empfiehlt es sich, einen Puffer für Verspätungen und Zugausfälle einzuplanen. Wer trotz pünktlicher Ankunft am Bahnhof letztlich den Flug wegen einer Verspätung der Bahn verpasst, kann Schadenersatz für die zusätzlich entstandenen Kosten geltend machen. Dabei ist es wichtig, sich an den Reiseveranstalter oder die Airline, und nicht an den Anbieter der Bahnfahrt zu wenden.