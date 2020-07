Neues aus der Reisewelt : Mit der Fähre nach Juist-Fähren oder wandern in der Pfalz

Weitere Expressfähren starten zur Insel Juist</p><p>Juist Zu Wasser nach Juist oder klassisch zu Fuß durch den Pfälzer Wald: Neuigkeiten für Urlauber in Deutschland.

Zwei Schnellboote für maximal jeweils elf Passagiere steuern künftig die Nordseeinsel Juist an. Die Mini-Fähren erreichen von Norden aus in rund 45 Minuten ihr Ziel, wie die Reederei Norden-Frisia mitteilt. Die großen Fährschiffe brauchen für die Strecke etwa doppelt so lange. Dank ihres geringen Tiefgangs können die Schnellboote auch bei niedrigeren Wasserständen Passagiere übersetzen - komplett unabhängig von Ebbe und Flut sind sie aber nicht. Bereits seit dem Jahr 2019 bietet die Reederei Töwerland Express 45-Minuten-Überfahrten zu der ostfriesischen Insel an.