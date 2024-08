Einschätzungen vom Profi Mit diesen 5 Tipps werden Zugreisen günstiger und relaxter

Möchte man von einer Stadt in Deutschland nach Österreich fahren, lohnt zum Beispiel ein Vergleichsblick auf die Website der ÖBB. „Wenn ich nach Italien will, kann ich nicht nur bei Trenitalia, sondern lustigerweise auch noch bei den ÖBB gucken, da diese Linien teils aus Deutschland im Transit durch Österreich fahren und oft von den ÖBB betrieben werden“, erläutert Wilken. Geht es nach Frankreich, schaut man am besten auch mal bei SNCF, den dortigen Staatsbahnen. Entsprechend gilt das für alle Länder, in die man mit per Zug reisen will.