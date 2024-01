Miwula Mehr als eine Millionen Besucher kommen jährlich: Wo Tage im 30-Minuten-Rhythmus vergehen

„Und immer wieder geht die Sonne auf.“ Diese Textzeile stammt aus dem Jahr 1967 und war übrigens ein eher mäßiger Erfolg für Udo Jürgens. In Deutschland platzierte sich das Lied auf Platz 15 und war zwölf Wochen in den Charts vertreten. In Österreich und in der Schweiz konnte es sich gar nicht platzieren. Laut deutscher Tourismuszentrale auf Platz 2 der beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Land schafft es hingegen das Miniaturwunderland in der Hamburger Speicherstadt. Ob es wohl daran liegt, dass dort alle 15 Minuten die Sonne auf- und ebenso häufig untergeht?