Ausflugstipp : Mönchehaus Museum zeigt zwei neue Ausstellungen

Goslar Viele Museen dürfen wieder Besucher empfangen - allerdings nur mit vorheriger Anmeldung. In Goslar präsentiert das Mönchehaus zwei Ausstellungen unter anderem zu japanischer Fotografie.

Daneben wird ebenfalls bis zum 16. Mai die Schau „Lienhard von Monkiewitsch - Hommage zum 80. Geburtstag“ gezeigt. Werke des langjährigen Professors an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig werden zudem in Ausstellungen im Sprengel Museum und der Städtischen Galerie Kubus in Hannover präsentiert. In Goslar sind unter anderem Wandarbeiten aus Beton zu sehen.