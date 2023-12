Portugal Monster aus Wasser: Nazaré und seine Riesenwellen

Hört sich ein wenig überdramatisch an. Doch je mehr wir uns nähern, desto fester klammere ich mich an Daniel. Kurz vor unserem Ziel hält er den Jetski an und dreht sich zu mir um: „Eine Sache noch, bevor wir ankommen. Halte Dich auf keinen Fall an mir fest, sondern nur am Jetski. Denn wenn wir beide ins Wasser fallen, sind wir verloren.“