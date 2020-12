Neue Messmethode : Mount Everest ist jetzt offiziell 86 Zentimeter höher

Kathmandu Dass der Mount Everest der höchste Berg der Welt ist, ist wohl unumstritten. Aber wie viele Meter misst er eigentlich genau? Das haben Forscher nun überprüft.

Nepal, eines der nach den Vereinten Nationen am wenigsten

entwickelten Länder der Welt, wollte zunächst alleine messen. Aber

nach einem Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping 2019

wurde es ein Gemeinschaftsprojekt im Zeichen „ewiger Freundschaft“,

wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß. China betonte darin auch

Infrastrukturhilfe an das arme Nepal und dieses wiederum seine

Anerkennung Taiwans und Tibets als Teile Chinas.