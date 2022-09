Österreich : Mozart und Medizin - Neues für Touristen in Wien

Mozart und Medizin - Neues für Touristen in Wien

Wien Die österreichische Hauptstadt bietet ohnehin schon eine Menge für Touristen - und bald wird es noch mehr: Es geht um Mozart, Medizingeschichte und hohe Politik.

Im Wiener Kaufhaus Steffl eröffnet eine neue multimediale Erlebniswelt rund um das Wirken von Wolfgang Amadeus Mozart. Animationen sollen in das historische Wien des Jahres 1791 entführen, dem Todesjahr des Komponisten. An anderer Stelle können Besucherinnen und Besucher interaktiv mit Instrumenten in Mozarts Werk „Eine kleine Nachtmusik“ mitspielen.