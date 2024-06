Einheimische gehen auf die Straße Proteste gegen Massentourismus: Müssen Mallorca-Urlauber ein schlechtes Gewissen haben?

In zwei Wochen beginnen die Sommerferien. Und das bedeutet für viele: Urlaub. Auf in den Süden. Nach Mallorca, auf die Kanaren oder nach Griechenland. Überall dort gehen Einheimische auf die Straßen, um gegen die Massen an Touristen zu demonstrieren, die Jahr für Jahr dort Urlaub machen. In Mallorca zum Beispiel machen Bewohner die immer größer werdende Zahl der Besucher und der Ferienwohnungen für die Wohnungsnot auf Mallorca und für die Zerstörung der spanischen Mittelmeerinsel verantwortlich.