Kulturtipp für US-Urlauber : Museum für asiatische Kunst in Seattle öffnet wieder

Archäologische Funde: Das Burke Museum of Natural History and Culture in Seattle wurde kürzlich wiedereröffnet. Foto: Dennis Wise/Mark Stone/The Burke Museum/dpa-tmn.

Seattle Kunst und Kultur an der Westküste der USA erleben - dafür ist Seattle eine gute Adresse. Ein interessantes Museum wird nach zwei Jahren Pause wiedereröffnet. Besucher können außerdem sparen.

In Seattle öffnet das Museum für asiatische Kunst nach zweijähriger Renovierung wieder seine Türen. Die Feierlichkeiten finden am 8. und 9. Februar statt.

Kürzlich wurde in der Metropole im US-Bundesstaat Washington an der Westküste auch das Burke Museum of Natural History and Culture wiedereröffnet. Es zeigt den Angaben zufolge rund 16 Millionen Kunstobjekte.