Reise ins Klappholttal : Muße und Einfachheit in den Sylter Dünen

In einem 7,5 Hektar großen Dünengebiet zwischen List und Kampen liegt die Akademie am Meer Klappholttal. Im August feiert sie ihr 100-jähriges Bestehen. Foto: Archiv Klappholttal/dpa-tmn.

List Die einfachen Hütten liegen verstreut in einem 7,5 Hektar großem Dünengebiet zwischen List und Kampen. Irgendwie scheinen sie nicht so recht ins Bild vom mondänen Sylt zu passen. Einige der Einzel-, Doppel- und Mehrbetthäuser haben nicht einmal ein WC, auch Fernseher gibt es nicht.

Anfangs wurden die Einrichtung und seine Besucher argwöhnisch beäugt - was auch an den Sitten lag, die damit auf der Insel Einzug hielten. So hat das Nacktbaden auf Sylt hier seinen Anfang genommen, wie Schiller erzählt. „Das war 1919 und es herrschte noch die Moralvorstellung des Kaiserreiches.“ Das brachte die Einrichtung damals zwar in Verruf, sorgte aber für Aufmerksamkeit.