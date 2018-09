später lesen Hauptstrecken wieder frei Nach Sturm noch Verspätungen bei der Bahn möglich FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Nach dem ersten großen Herbststurm in diesem Jahr sind fast alle Hauptstrecken der Deutschen Bahn wieder frei. Wie eine Bahnsprecherin sagte, ist aber noch mit Verspätungen zu rechnen, weil sich am Morgen manche Züge nicht am geplanten Einsatzort befanden. dpa