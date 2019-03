später lesen Neues aus der Reisewelt Natur, Kunst und Geschichte hautnah erleben Teilen

Das Renoir-Haus in Essoyes widmet dem berühmten Maler anlässlich seines 100. Todestages vom 1. Juni bis 30. September eine Sonderausstellung. Diese soll an die bekannte Renoir-Ausstellung von Paul Rosenberg in Paris 1934 erinnern, teilt das Tourismusamt der Region Aube en Champagne mit. dpa