Naturpark Rhön will Freiluft-Übernachtungen anbieten

Der Naturpark Hessische Rhön will Übernachtungsplätze unter freiem Himmel anbieten. Für Wanderer sollen besondere Zeltplätze an ausgewählten Orten in dem Mittelgebirge angelegt werden. dpa