Trauben und Spiele : Nemea belebt griechische Weintradition

Athen Griechischer Wein wurde schon im deutschen Schlager besungen. Doch Winzer in Griechenland blicken auf eine lange Tradition zurück. Vor allem heimische Sorten sind wieder gefragt - auch im Ausland.

„In den 1970-er Jahren gab es einige gute Kellereien“, sagt Panos. Doch dann war griechischer Wein lange aus der Mode gekommen. Viele Winzer bauten in den Folgejahren nur noch international bekannte Sorten an, mischten griechische Trauben bestenfalls dazu.

Doch es gab Ausnahmen: Thanassis Papaioannou bliebt den heimischen Sorten treu. Bis heute. Sein Sohn George, Chemiker und Önologe, bewirtschaftet 57 Hektar bei Nemea - zwei Stunden westlich von Athen. Chemie kommt ihm nicht auf die Trauben. So kann er all seine Erzeugnisse als Bio-Weine ausweisen.

Nach der Finanzkrise 2008 machten sich viele Junge einen Namen - mit guten Ideen und guter Ausbildung. Die Winzer beleben die alten Sorten wieder, erzählt Eleni Kefalopoulou. Die Önologin hat die Vereinigung Wines of Athens ins Leben gerufen, die Weine und Winzer aus der Hauptstadtregion bekannter machen will.

Seit Jahrtausenden wird rund um Nemea Wein gekeltert. „Man hat nachgewiesen, dass die DNA alter Trauben mit der in den modernen Rebstöcken übereinstimmt“, sagt Stephen Miller. Der amerikanische Archäologe kam vor knapp 50 Jahren in den Ort am Peloponnes, um die Ruinen der alten Stadt auszugraben. Er blieb - auch weil seine Idee ankam, die alten Spiele in Nemea aufleben zu lassen. Wie in Delphi, Istmia und Olympia zelebrierten die alten Griechen dort Wettkämpfe.