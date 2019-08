Bei Einheimischen übernachten : Nepal: Traditionelle Herberge statt seelenloses Hotel

Kathmandu Mitten in den engen und überfüllten Straßen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu sind ungewöhnlichen Hotels zu finden: jahrhundertealte Wohnhäuser einheimischer Familien, umgebaut zu Gästehäusern mit traditionellem Charme.

In diesen Backsteinhäusern mit ihren Gemeinschaftshöfen und aufwendig geschnitzten Fensterläden können Touristen wohnen - genau so wie und mit Einheimischen. Auf moderne Vorzüge müssen sie dabei nicht verzichten. In Kathmandu haben Menschen einen Weg gefunden, ihr kulturelles Erbe zu erhalten, es zu modernisieren und davon zu leben.