Freizeittipp für den Harz : Neue Dampflokwerkstatt in Wernigerode wird zum Erlebnisort

Neue Dampflokwerkstatt in Wernigerode wird zum Erlebnisort

Die Dampfloks der Harzer Schmalspurbahnen sind bei Groß und Klein beliebt. Schon bald soll die neue Werkstatt in Wernigerode Besucher anlocken. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB

Wernigerode Spielen, lernen und hautnah erleben, wie schnaufende Dampfloks gebaut werden - das können Besucher schon bald in der neuen Dampflokwerkstatt in Wernigerode. Ihr Außengelände soll Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern.

Um die neue Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode entsteht ein Erlebnisgelände. Für gut 470.000 Euro werde das Unternehmen die Außenanlagen als touristisches Lern- und Erlebnisgelände gestalten, um die Dampfloktechnik noch besser erlebbar zu machen, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Magdeburg mit.