Harzer Schmalspurbahnen : Neue Dampflokwerkstatt mit Besuchergalerie

Wernigerode Sie sind ein Highlight für die Harztouristen und müssen regelmäßig gewartet werden: die Dampfloks der Schmalspurbahnen. Künftig sollen sie in einer neuen Werkstatt auf Vordermann gebracht werden.

Die neue Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) nimmt Gestalt an. Am Donnerstag wurde Richtfest für das größte Bauprojekt in der Geschichte der HSB gefeiert.