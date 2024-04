Bei Innsbruck Neue Hängebrücke im Tiroler Stubaital

Die Brücke ist Teil einer Erweiterung des Sunnenseit'n Wegs, der von der Mittelstation Froneben im Ski- und Wandergebiet Schlick 2000 auf nun acht Kilometer Länge bis nach Kartnall bei Neustift führt. Wie der Name schon sagt, verläuft er an Südhängen, also der Sonnenseite des Tals. Oberhalb der 110 Meter langen Hängebrücke wurde auch eine Aussichtsplattform namens Neustiftblick eröffnet.