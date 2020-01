Übersicht zu Buschbränden : Neue Info-Webseite für Australien-Urlauber

Berlin Australien brennt - doch nicht überall. Eine neue Webseite liefert Urlaubern eine Übersicht, wo genau die Brände toben.

Die Liste verdeutlicht, dass die Brände vor allen in New South Wales toben, in den Blue Mountains und an der South Coast. Canberra sei durch Rauch betroffen. In South Australia brennt Kangaroo Island, ein beliebtes Ziel auch bei deutschen Reisenden. In Western Australia gibt es ebenfalls Einschränkungen durch Brände im Outback. Zuerst hatte das Tourismus-Portal „Reisevor9“ über die Info-Seite berichtet.