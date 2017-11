Neue Kunstgalerie und Naturgeschichte in Kanada

Neues Kunstmuseum im kanadischen Saskatchewan eröffnet dpa

In der kanadischen Provinz Saskatchewan hat ein neues Museum für zeitgenössische Kunst eröffnet. Die Remai Modern Art Gallery of Saskatchewan befindet sich in der Stadt Saskatoon am Ufer des South Saskatchewan River, informiert die Tourismusvertretung Destination Canada. Das neue Museum geht aus der Mendel Art Gallery hervor, die von 1964 bis 2015 bestand. Die Prärieprovinz Saskatchewan liegt zwischen Alberta im Westen und Manitoba im Osten.

Royal Alberta Museum in Kanada öffnet in neuem Gebäude

Das Royal Alberta Museum im kanadischen Edmonton öffnet Anfang 2018 in einem neuen Gebäude im zentralen Arts District seine Pforten. Das Museum in der Provinz Alberta soll nach der Neukonzeption das größte Museum Westkanadas sein, erklärt die Tourismusvertretung Destination Canada. Die Ausstellung befasst sich mit der Natur- und Menschheitsgeschichte der Provinz. Seit seiner Eröffnung 1967 haben mehr als 13 Millionen Gäste das Museum besucht.

Club Med plant neue Resorts in Kanada, Sri Lanka und Vietnam

Club Med wird in Kanada, Sri Lanka und Vietnam erstmals Ferienanlagen öffnen. Den Anfang soll im Sommer 2019 das Resort Ceylon auf Sri Lanka machen, wie der französische Anbieter für Cluburlaub mitteilt. Es folgen 2020 das Resort Massif de Charlevoix in der ostkanadischen Provinz Québec und 2021 das Resort Ho Tram in Vietnam. Club Med betreibt weltweit 66 Ferienanlagen, spielt auf dem deutschen Markt aber eine eher untergeordnete Rolle. Die bekanntesten Cluburlaub-Anbieter in Deutschland sind Robinson und Aldiana.

