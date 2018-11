später lesen Schnellere Abfertigung Neue Passagierkontrollen in Frankfurt in Betrieb FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Twittern

Teilen



Am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei neuartige Kontrollspuren in Betrieb genommen, um die Passagiere schneller in den Sicherheitsbereich zu leiten. An mehreren Stellen im Kontrollprozess haben die Fluggäste Gelegenheit, langsamere Passagiere zu überholen. dpa