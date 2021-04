Höher als Cristo in Rio : Neue Statue löst Wettstreit in Brasilien aus

Die Statue in Encantado, von den Künstlern Genesio Gomes Moura und Markus Moura konzipiert, soll 37 Meter hoch sein, d.h. sieben Meter höher als der weltberühmte Christus in Rio de Janeiro. Foto: Lucas Amorelli/dpa

Rio de Janeiro Die monumentale Christusstatue zwischen Rios Bergen und dem Meer war lange Zeit die größte in ganz Brasilien. Nun entsteht in Encantado ein größeres Exemplar und soll den Ort im Taquari-Tal für Touristen attraktiver machen.

„Eine größere Statue zu bauen ist einfach, ich will sehen, dass jemand diese Aussicht hat“, schrieb Rios Bürgermeister Eduardo Paes auf Twitter , nachdem bekannt geworden war, dass der im Bau befindlichen Statue in Encantado im Süden Brasiliens die Arme angebracht wurden.

Der „Cristo Protetor“ (Christus der Beschützer) in der bisher wenig bekannten Kleinstadt Encantado soll - inklusive Sockel - 43 Meter hoch und damit fünf Meter höher als der „Cristo Redentor“ (Christus der Erlöser) in Rio werden.

„Rio de Janeiro ist immer noch wunderschön, die ganze Welt weiß das bereits. Kommt jetzt alle und lernt die Schönheiten von Encantado und dem Taquari-Tal kennen“, antwortete Jonas Calvi, Bürgermeister von Encantado im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Paes nahm die Einladung an und kündigte an, für die Ende des Jahres geplante Eröffnung bereitzustehen. Während der Christus von Rio im Oktober 1921 eingeweiht wurde, begann der Bau der Statue in Encantado im Juli 2019.