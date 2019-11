Skydiving und Klettern : Neuer Abenteuerpark in Abu Dhabi

Abu Dhabi Abu Dhabi will hoch hinaus: Ein neuer Abenteuerpark für Kletterer und Skydiver wirbt mit Rekorden. Nicht nur Profis sind willkommen.

43 Meter in die Höhe klettern und in einem 25 Meter hohen Windkanal in der Luft schweben: Das bietet der neue Indoor-Abenteuerpark Clymb in Abu Dhabi.