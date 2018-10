Neuer Mega-Flughafen in Istanbul wird eröffnet

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eröffnet heute den neuen Mega-Flughafen in Istanbul. Richtig in Betrieb geht er aber erst Ende Dezember - in einer ersten Phase mit einer Kapazität von 90 Millionen Reisenden im Jahr, wie die Betreibergesellschaft IGA mitteilt. dpa

In zehn Jahren soll er dann eine Kapazität von 200 Millionen Passagieren haben - das würde ihn nach derzeitigem Stand zum größten Flughafen der Welt machen. Nach Angaben der International Airport Review war der Flughafen mit dem größten Passagieraufkommen im vergangenen Jahr der in Atlanta in den USA (knapp 104 Millionen Reisende). Zum Vergleich: Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt am Main hat 2017 fast 64,5 Millionen Reisende abgefertigt.

Ab heute werden vom neuen Istanbuler Airport - dessen Name noch nicht bekannt ist - lediglich fünf Ziele angeflogen: drei im Inland und zwei im Ausland (Nordzypern und Aserbaidschan).

Das Flughafengebäude ist zurzeit noch mitten im Bau. Dahinter liegt der Tower in Form einer Tulpe. Nachts leuchtet er in Weiß und Rot - den Farben der türkischen Flagge.

Das Terminal, das heute schon in Betrieb geht, ist lichtdurchflutet, die Decke ist von hohen Säulen getragen. Viel Glas wurde verbaut und Pflanzen aufgestellt. Drumherum wird noch geklopft, gehämmert und gesägt. Auch das riesige Flughafengelände, das so groß ist wie etwa 11.000 Fußballfelder, sieht noch nicht ganz fertig aus. Bauschuttlaster schaffen Geröll zur Seite. In der Nähe des Eingangs sind schon die Umrisse einer Moschee zu erkennen.

Eine Landebahn ist bereits fertig und IGA-Geschäftsführer Kadri Samsunlu zuversichtlich. Der neue Airport in Istanbul soll einmal „der größte und der beste“ weltweit werden, sagt er.

Istanbul will nicht nur Frankfurt Konkurrenz machen, sondern als globales Drehkreuz vor allem dem Standort Dubai. Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt sagt, Istanbul habe mit seiner Lage zwischen Europa und Asien einen klaren geografischen Vorteil zu Dubai. Außerdem sei die Nähe Istanbuls zu den europäischen Metropolen günstig.

Am 29. Dezember beginnt die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines dann den Umzug vom Atatürk-Airport zum neuen Flughafen am Schwarzen Meer. Der Umzug soll nach Angaben der Airline 45 Stunden dauern. Grundsteinlegung war im Juni 2014.

„Ein Flughafen, wie ihn Istanbul verdient“, sagte Erdogan erst kürzlich. Aber das Projekt ist umstritten. Umweltaktivisten kritisieren „verheerende“ Auswirkungen auf die Natur, die türkische Führung ließ einen Streik von Arbeitern niederschlagen und viele von ihnen verhaften.

Nach IGA-Angaben kostet der Bau des Flughafens insgesamt 10,25 Milliarden Euro. Er wird den Atatürk-Airport ersetzen, der chronisch überlaufen ist. Erdogan hatte angekündigt, ihn in einen Park umzuwandeln.