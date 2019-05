„Thaidene Nëné“ : Neuer Nationalpark entsteht in Kanadas Northwest Territories

Seen, Wälder und Felsen prägen das Bild des neu entstehenden „Thaidene Nëné National Park Reserve“ in Kanada. Foto: Jeff Hipfner/NWT Tourism/dpa-tmn.

Yellowknife In den Northwest Territories in Kanada entsteht ein neuer Nationalpark. Das „Thaidene Nëné National Park Reserve“ am Rande der nördlichen Tundra umfasst ein 27.000 Quadratkilometer großes Gebiet, teilt die Organisation Northwest Territories Tourism mit.

