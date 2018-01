Auf Gran Canaria hat das neue Aquarium Poema del Mar eröffnet. Das teilte der Betreiber mit, dem auch der Loro Parque und der Siam Park auf Teneriffa gehören. dpa

In dem Museum am Hafen von Las Palmas können Besucher drei Ökosysteme kennenlernen: die Meeresoberfläche, die Tiefsee und Süßwassergebiete. Tickets gibt es an der Kasse oder auf der Webseite des Museums. Kinder bis 11 Jahre zahlen 17,50 Euro, Erwachsene 25 Euro. Ursprünglich sollte die Attraktion Mitte 2017 eröffnen.

