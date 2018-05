später lesen IPW in Denver Neues Architekturzentrum öffnet in Chicago FOTO: Stephanie Ott FOTO: Stephanie Ott Teilen

Twittern

Teilen



In Chicago wird Ende des Sommers ein neues Architekturzentrum eröffnen. Im Chicago Architecture Center am Chicago River sollen unter anderem verschiedene Ausstellungen zu sehen sein, informiert die Tourismusvertretung Choose Chicago auf der Reisemesse <a href="https://www.ipw.com/" target="_blank">IPW</a> in Denver (bis 23. Mai). dpa