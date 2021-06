Italiens Schätze : Neues Museum am Vesuv eröffnet

Rom Der Vesuv ist nicht nur als Naturmonument berühmt, auch viele archäologische Schätze befinden sich hier. Einige von ihnen können Besucher nun in einem neuen Museum bestaunen.

„Innerhalb von zehn Kilometern haben wir die höchste Konzentration an archäologischen Schätzen der Welt. Wenn alles, was wir hier haben, in Frankreich oder Deutschland wäre, hätten sie zwischen Pompeji, Herculaneum, Boscoreale, Torre del Greco und Portici etwas Unvorstellbares gebaut.“ Dagegen hinkt die Region hinterher. „Wir haben weltweit einzigartige Schätze, aber wir waren bisher nicht in der Lage, das vollständig auszuschöpfen.“