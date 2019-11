Einblick in die Meiji-Zeit : Neues Museum in Tokio eröffnet

Beim berühmten Meiji-Schrein in Tokio gibt es jetzt ein neues Museum, das die historischen Hintergründe der Attraktion erklärt. Foto: Kawasumi/Kobayashi Kenji Photograph Office/dpa-tmn.

Tokio In Tokio bekommen Besucher in einem neuen Museum tiefe Einblicke in die japanische Geschichte. Das Architektur-Juwel beleuchtet eine besonders wichtige Epoche in Japan.

Beim Meiji-Schrein in Tokio befindet sich jetzt ein neues Museum. Entworfen wurde es vom japanischen Star-Architekten Kengo Kuma, der zum Beispiel auch für das National Stadium als Austragungsort der Olympischen Spiele verantwortlich ist. Darauf macht die Tourismusvertretung in Tokio aufmerksam.

Das Meiji Jingu Museum widmet sich einer entscheidenden Epoche der japanischen Geschichte: der Meiji-Zeit, benannt nach dem damaligen Kaiser Meiji (1852-1912). In dieser Phase wandelte sich Japan von einem Feudalstaat zu einer modernen Großmacht. Eingeleitet wurde sie 1868 mit dem Ende des Shogunats, der Herrschaft der Samurai. Der Kaiser erlangte seine alte Macht zurück.