Für Menschenrechte : New York bangt um „Fearless Girl“ vor der Wall Street

BOWLING GREEN Bronzener Feminismus: Die weltberühmte Statue „Fearless Girl“ droht aus Downton Manhattan zu verschwinden. Aktivisten und Künstlerin kämpfen nun dagegen an.

Seit 2017 erinnert ein 1,20 Meter großes Mädchen ausBronze in Downtown Manhattan an die Frauenrechte - nun aber könntedas „Fearless Girl“ vor der Wall Street bald Geschichte sein. DieGenehmigung der Statue des „Furchtlosen Mädchens“ vor der berühmtenNew Yorker Börse lief vor wenigen Tagen aus. Aktivisten und dieKünstlerin kämpfen für ihren Verbleib. „Ich bin hier, um zubekräftigen, warum das Kunstwerk erhalten bleiben sollte und warum eswichtig ist“, sagte Bildhauerin Kristen Visbal am Donnerstag(Ortszeit) am Standort der Statue. Lokale Behörden in New York müssennun entscheiden, was mit dem „Fearless Girl“ geschehen soll.