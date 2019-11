Für Kinder und Erwachsene : New York hat jetzt ein Schleim-Museum

Wer sich traut, kann sich im neuen New Yorker Schleim-Museum mit einer zähflüssigen Masse übergießen lassen. Foto: Christina Horsten/dpa.

New York Schleim muss nicht immer eklig sein - er kann auch Spaß machen. Das will zumindest ein neues New Yorker Museum demonstrieren. Besucher können hier mit der klebrigen Masse experimentieren.

Kneten, schmeißen, daran riechen, quetschen, ziehen, zerschneiden oder darin waten: In einem neuen Museum in New York dreht sich alles um Schleim.

Kinder und Erwachsene können in Bottichen mit verschiedenfarbigem Schleim graben und herumkneten, sich mit Schleim übergießen lassen oder eigenen Schleim aus Kleber und anderen Zutaten herstellen und mit nach Hause nehmen. Im Keller des Museums mitten in Manhattan wird unterdessen ständig neuer Schleim hergestellt, dutzende Liter pro Tag.