Mitten in der Natur : Nordengland: Schiefer-Kunst eines Unbekannten in Borrowdale

Borrowdale Im Lake District im Nordwesten Englands geben kreisrunde Schiefer-Kunstwerke Rätsel auf. Von wem stammen sie? Auch wenn es bisher keine Antwort gibt, die ungewöhnlichen Skulpturen scheinen zu gefallen.

Der Fund von Kunstwerken aus Schiefer mitten in der Natur hat in der nordwestenglischen Region Lake District eine Suche nach einem örtlichen „Banksy“ ausgelöst. Ein Unbekannter hatte die Bögen und Kreise aus Schiefertafeln an verschiedenen Punkten in dem Nationalpark aufgestellt, oft auf Bergen oder Pässen.