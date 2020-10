Wegen Corona : Nürnberg sagt weltberühmten Christkindlesmarkt ab

Einen „Gruß vom Nürnberger Christkindlesmarkt“ wird es in diesem Jahr nicht geben. Der berühmte Weihnachtsmarkt wurde abgesagt. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg Die Weihnachtszeit wird anders als wir sie kennen. Nach anderen Städten sagt nun auch Nürnberg seinen weltberühmten Christkindlesmarkt ab.

Der weltberühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte die Stadt Nürnberg mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen am Montag (26. Oktober) mit.