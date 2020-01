Reise-Tipps : „NYT“ empfiehlt für 2020 Leipzig, Oberammergau und Salzburg

New York Die „New York Times“ empfiehlt auch dieses Jahr wieder 52 Orte weltweit, darunter drei im deutschsprachigen Raum. Die Liste „52 Places to Go“ zählt zusammen mit dem Ranking des Reiseführers „Lonely Planet“ zu den besonders bekannten Empfehlungen für Reisende.

Die „New York Times“ empfiehlt ihren Lesern Leipzig, Salzburg und Oberammergau als drei von insgesamt 52 Reisezielen im Jahr 2020 („52 Places to Go in 2020“). Leipzig bezeichnete die Zeitung als „cool-kid town“ (Stadt der coolen Leute).