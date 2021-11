Trotz Lockdowns : Österreich startet mit einigen Skigebieten in die Saison

Wien Obwohl Österreich derzeit im Lockdown steckt, wollen viele Skigebiete in der Alpenregion schon bald öffnen. Ein Besuch wird allerdings nur für Geimpfte und Genesene möglich sein.

Eine Reihe von österreichischen Skigebieten will trotz des Lockdowns demnächst seine Lifte starten. So heißt es in Kitzbühel „Piste frei“, sobald die Schneeverhältnisse es erlauben, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.

In der Axamer Lizum nahe Innsbruck werde der Skibetrieb am 3. Dezember mit einer Woche Verspätung starten. Am Arlberg stand das weitere Vorgehen noch nicht fest. Auch Ischgl in Tirol will beraten, wie man mit der Situation umgeht. In Salzburg planen größere Skigebiete bei entsprechender Schneelage den Saisonstart auch im Lockdown. Überall gelten Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus .