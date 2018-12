später lesen Unterwegs in den Alpenländern Österreich und Schweiz erhöhen Preise für Pkw-Vignetten FOTO: ADAC SE FOTO: ADAC SE Teilen

Österreich und die Schweiz haben die Preise für die Pkw-Vignette leicht erhöht. Das teilte der ADAC mit. So kostet ein Jahr Maut in Österreich jetzt 89,20 Euro (1,90 Euro mehr) und in der Schweiz 36,50 Euro (75 Cent mehr). dpa