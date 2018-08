später lesen Statistik Austria Österreich wird als Reiseziel bei Deutschen immer beliebter FOTO: Felix Hörhager FOTO: Felix Hörhager Teilen

Immer mehr Deutsche zieht es in ihrem Urlaub ins Nachbarland Österreich. Wie Statistik Austria mitteilte, wurden in den Monaten Mai bis Juli 13,78 Millionen Übernachtungen von deutschen Gästen in österreichischen Unterkünften gezählt - ein Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. dpa