Zwei Jahre Sanierung Olympiaturm schließt: Wo es in München noch hoch hinaus geht

Ebenfalls ganz in der Nähe befindet sich die Frauenkirche am Frauenplatz 1. Der Südturm ist fast 99 Meter hoch und für Besucher zugänglich. Auf der Plattform, die über eine Wendeltreppe und per Aufzug erreichbar ist, erwartet die Besucher ein Rundumblick auf München und die Alpen.