Meeresmuseum : Ozeaneum in Stralsund kann wieder besucht werden

Ozeaneum in Stralsund kann wieder besucht werden

Das Ozeaneum in Stralsund lässt wieder Besucher ein, allerdings nur dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Stralsund Nach der Corona-Schließung empfängt auch das Ozeaneum in Stralsund nun wieder Besucher. Allerdings müssen Interessierte mit eingeschränkten Öffnungszeiten rechnen. Auch Führungen werden derzeit nicht angeboten.

Auch das Ozeaneum in Stralsund öffnet jetzt wieder für Besucher - wenn auch mit Einschränkungen. So sei das Museum von nun an nur dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Ausstellungsbereich dürfen sich vorerst gleichzeitig nur 391 Besucher aufhalten - im Vergleich zu bis zu 1000 früher.