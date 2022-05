„Ici je choisis l'eau“ : Paris: Geschäfte füllen Trinkflaschen gratis auf

Paris hat eine Aktion gestartet, bei der Geschäfte kostenlos die Trinkflaschen der Einwohner und Touristen auffüllen. Zudem gibt es rund 1200 Brunnen und öffentliche Wasserzapfstellen in der Hauptstadt. Foto: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa/Archiv

Paris In vielen Metropolen entstehen jährlich riesige Müllberge durch weggeworfene Plastikflaschen. Die Stadt Paris möchte nun, dass die Menschen auf Leitungswasser umsteigen. Und die Geschäfte sollen dabei helfen.

Millionen weggeworfener Plastikflaschen

Bald mehr Platz am Triumphbogen

Besucher erwartet in Paris bald noch eine andere Neuigkeit: Sie können sich in Zukunft über mehr Platz am Triumphbogen freuen. Der Bereich für Fußgänger um die berühmte Sehenswürdigkeit und den Verkehrsknotenpunkt in der französischen Hauptstadt soll bis 2024 größer werden, wie die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo mitteilte. Außerdem will man auch Sitzmöglichkeiten um das Monument herum schaffen.