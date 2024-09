Landesregeln gelten Parken im Ausland: Sprachbarriere schützt nicht vor Strafe

Was auf Privatparkplätzen in Deutschland gilt, lässt sich auch aufs europäische Ausland übertragen: Der Betreiber macht die Regeln und verlangt mitunter hohe Geldbußen, wenn Parkende dagegen verstoßen. Dass man die Sprache auf den Schildern nicht versteht, hält dabei nicht als Ausrede her, so das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ). Es gebe keine EU-Regelung, wonach ausländische Autofahrer auf privaten Parkplätzen in besonderer Form informiert werden müssten.