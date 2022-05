Warteschlangen am Flughafen : Passagiere haben „das Fliegen verlernt“

Hamburg Getränke, Cremes und Taschenmesser: Was darf mit ins Handgepäck? Damit es nicht zu langen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen kommt, sollten sich Fluggäste im Vorfeld informieren.

„Viele Fluggäste sind unvorbereitet“, sagt die Leiterin des Passagiermanagements Stefanie Harder. Viele Gegenstände landeten im Müll, weil Passagiere vergessen hätten, was mit ins Handgepäck darf und was nicht, so Harder. Pro Passagier entstehen nach Angaben des Hamburger Flughafens etwa 25 Prozent mehr Müll als vor der Pandemie.

Harmloses und Kurioses kann konfisziert werden

Im Handgepäck sind beispielsweise nur Flüssigkeiten bis zu 100 Milliliter erlaubt, die in einem wiederverschließbaren und durchsichtigen Beutel transportiert werden müssen. „Man muss nicht alles mitnehmen“, sagte der Leiter der Bundespolizeiinspektion am Hamburger Flughafen, Dirk Reitmaier. Eine Flasche Wasser bekomme man auch noch nach der Sicherheitskontrolle.

Der Hamburger Flughafen erwarte an Spitzentagen bis zu 45.000 Passagiere am Tag, das seien erstmals wieder rund 70 Prozent des Vor-Krisen-Niveaus. Um Stress und lange Wartezeiten zu vermeiden, solle man mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Zudem könnten Passagiere Kofferaufgabe und Check-in bei einigen Airlines schon am Vorabend erledigen. Am Hamburger Flughafen stünden dafür auch Automaten bereit.